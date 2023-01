Luis Lobianco se casa com Lúcio Zandonadi: 'do nada'

Luis Lobianco compartilhou em seu perfil na rede social, nesta segunda-feira (16), fotos do seu casamento surpresa com Lúcio Zandonadi. O ator e o músico estão juntos há 10 anos e, segundo a postagem, a cerimônia aconteceu no sábado, dia 14, em um hotel de luxo, na zona sul do Rio de Janeiro.

"Casamos. Do nada. Na suíte presidencial do Copacabana Palace. Agora é oficial! Depois de 10 anos juntos", publicou Lobianco.

Lobianco também contou que a celebração tinha apenas os dois noivos, eles decidiram fazer o casamento sem convidados. Apenas a juíza de paz, Andréa Pachá, esteve presente com o casal.

"Só nós fomos convidados. Celebramos os encontros e a liberdade que o amor nos dá. Honra aos direitos conquistados e proteção civil garantida. O resto é diversão, sorte e rotina. SIM, Lúcio Zandonadi ???? 14/01/2023."