Luís Miranda vive o escritor Lima Barreto no cinema

Nesta quinta (29) chega aos cinemas das principais capitais do Brasil o filme Lima Barreto, ao Terceiro Dia, obra de ficção inspirada na peça homônima de Luís Alberto de Abreu. Dirigido por Luiz Antonio Pilar, o longa aborda os três dias da última internação hospitalar do escritor Lima Barreto, no manicômio D. Pedro II, em 1919, no Rio de Janeiro, após uma forte crise de alucinação.

Seu nome de batismo era Afonso Henriques de Lima Barreto. Como jornalista e escritor, publicou romances, sátiras, contos, crônicas e muitas obras em periódicos, principalmente em revistas populares ilustradas e anarquistas do início do século 20.

O roteiro traz Lima Barreto em duas versões: aos 42 anos, interpretado por Luis Miranda, e mais jovem, aos 30, na pele do ator Sidney Santiago Kuanza, fruto da sua memória e alucinações constantes. Além disso, durante toda a narrativa, é possível perceber três momentos distintos: o real, onde Lima conversa com um doente mental que divide com ele o quarto no hospital; o passado, o qual ele relembra diversas vezes o período que era jovem e escrevia o romance O Triste Fim de Policarpo Quaresma, uma de suas principais obras, e, por fim, temos o momento da ‘ficção’, quando os personagens deste mesmo romance ganham vida e são mostrados em cena de uma forma curiosa, fantasiosa e caricata.

Em uma mistura entre o tempo presente e o passado, as duas versões de Lima conversam, confrontam-se e se ajudam diante do caos interno e das inúmeras perguntas sem respostas que o escritor tinha diante da vida. Assuntos atuais, como questões políticas e socioeconômicas, racismo e o papel da literatura no mundo são alguns pontos abordados durante os seus delírios consigo. Após a sua última internação abordada no filme, ele veio a falecer pouco mais de dois anos depois, em 1º de novembro de 1922.

Lima Barreto, ao Terceiro Dia ganhou no Cine PE 2021, festival de cinema realizado em Recife, o prêmio de Melhor Roteiro e Melhor Direção de Arte. O longa conta com distribuição da Pipa Pictures e coprodução da Globo Filmes, Canal Brasil e Telecine.