Luís Pimentel lança livro nesta terça (30)

Livro vencedor do Prêmio Ferreira de Castro de Ficção Narrativa 2021, da Câmara Municipal de Sintra, Ainda tem sol em Ipanema, de Luís Pimentel, é lançado no Brasil e em Portugal. A edição brasileira está sendo distribuída e já se encontra no site da Editora Faria e Silva (www.fariaesilva.com.br).

Segundo o autor, detentor de diversos prêmios nacionais, o volume traz 30 contos "gerados nas memórias de infância e juventude, no clamor dos dias, paridos no horror da pandemia e acalentados no calor da esperança". Ainda Tem sol em Ipanema terá lançamento na Figueira da Vila (Rua do Timbó, 302, Caminho das Árvores), na terça-feira (30), a partir das 19 horas

“Ainda Tem Sol em Ipanema é um livro que nasceu premiado, foi vencedor do Prémio Ferreira de Castro de Ficção Narrativa 2021, da Câmara Municipal de

Sintra, Portugal. Agora chega a nós, leitores brasileiros, nesta bela edição, para nossa alegria. Um livro que celebra o conto em seu estado de excelência, e um escritor talentoso e obstinado, senhor da matéria, um mestre”, diz o escritor Denisson Padilha Filho.

Luís Pimentel tem publicados livros de contos, romances, poesia, música, teatro e infantojuvenil. Por sua obra recebeu prêmios nacionais – Literatura Para Todos, do MEC; 200 Anos de Independência, do Minc; Emílio Moura e Walmyr Ayala, da União Brasileira de Escritores; Cruz e Souza, da Fundação Catarinense de Cultura; Cidade de Belo Horizonte – e o internacional Prémio Ferreira de Castro, para este livro.