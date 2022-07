Luisa Mell é processada por roubar ingresso de Lollapalooza do vizinho, diz site

Luisa Mell foi processada por roubar a correspondência de um vizinho, de acordo com o portal iG. A encomenda tinha um ingresso de mais de R$ 1 mil para o Lollapalooza, e a apresentadora se recusou a devolver o dinheiro e tentou colocar a culpa no porteiro do prédio.

O vizinho em questão tentou presentear a filha com o ingresso em 2019. Com a pandemia, o show foi adiado para março de 2022, e Pedro Pradanos Zarzosa se mudou para um prédio a 250 m da onde ele morava. Quem se mudou para sua antiga casa foi Luisa Mell.

Na confusão das correspondências, a organização do Lollapalooza enviou um e-mail ao engenheiro notificando a entrega do ingresso. Ele ia ao antigo prédio para tentar retirar o envelope, e sempre era informado de que não havia chegado nada.

Dois dias antes do festival, a menina entrou em contato com a organização do Lollapalooza para cobrar a pulseira, e recebeu um comprovante assinado pelo zelador do antigo condomínio, que confessou que entregou para a nova moradora do apartamento por engano.

Após várias tentativas de contato com Luisa, no que ela primeiro, ofereceu metade do valor do ingresso, e depois teve o ex-marido oferecendo pagar o valor integral mediante a assinatura de um recibo com informações enganosas, Pedro agora protocola uma ação contra Luisa.

A ação é pela apropriação indevida de um item pessoal, violação de correspondência e também por se recusar a devolver o valor do ingresso para o festival.