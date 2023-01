Luisa Mell escolhe Caraíva para passar férias e critica maus-tratos a animais

A Bahia virou um dos destinos mais escolhidos pelos artistas e famosos. A ativista Luisa Mell decidiu passar as férias de janeiro em Caraíva, distrito de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia.

Nas redes sociais, ela publicou diversas fotos com animais em uma pousada, além de ter feito um ritual pataxó. Ainda no local, Luísa experimentou uma moqueca vegana que comeu no local e aproveitou para mostrar as praias paradisíacas do sul do estado.

Entretanto, apesar de elogiar bastante Caraíva, a ativista também fez duras críticas ao local. Passando a virada do ano no distrito, ela observou várias situações erradas envolvendo animais e expôs nas redes sociais. Segundo Luísa, há maus-tratos a equinos, cavalos usados para puxar carroças.

Além disso, ela também exibiu imagens de diversos animais sendo agredidos, caídos de exaustão por puxar carroças e também que foram arrastados por motocicletas em alta velocidade. Na ocasião, ela fez reuniões com representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Causa Animal (Semac) de Porto Seguro para tratar do assunto.