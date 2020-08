Luísa Sonza anuncia que está com covid-19 e cancela clipe com Léo Santana

Reprodução/Instagram

A cantora Luísa Sonza recebeu a confirmação de que está com covid-19 nesta sexta-feira (28). Segundo a coluna de Leo Dias, no portal Metrópoles, a artista foi obrigada a cancelar, de última hora, as gravações de um novo videoclipe em parceria com o baiano Léo Santana, em São Paulo.

A assessoria da artista confirmou o diagnóstico e informou que o teste havia sido feito nessa quinta.

Por conta da doença, a equipe dos dois artistas alugou uma diária de gravação, em estúdio, mas tiveram de adiar.

Ao CORREIO, a assessoria de Léo Santana informou que ainda não há nova data confirmada para a gravação.

O cantor já estava em São Paulo, onde tem feito outros trabalhos e, no domingo, participa da gravação do DVD do projeto ‘Legado’, comandado por Rodriguinho, ex-Travessos, ao lado do irmão Mr. Dan e o filho do cantor, Gaab.