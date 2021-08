Luísa Sonza e Marília Mendonça se unem em nova parceria musical

Luísa Sonza anunciou nova parceria com Marília Mendonça na noite desta terça-feira (17). A sertaneja irá participar da regravação de Melhor Sozinha. A música já foi lançada como single do álbum Doce 22, de Luísa, divulgado no dia 18 de julho. Nas redes sociais, as cantoras compartilharam fotos juntas para revelar a novidade. "Sozinha até que é bom, mas melhor mesmo é com você", escreveu Luísa Sonza, fazendo referência à letra da canção.

Nos comentários, diversos fãs e amigos comemoraram a parceria. "Musas", elogiou Maisa. "Gente, que maravilhosas", comentou a atriz Marina Ruy Barbosa.

Em comunicado enviado à imprensa, Luísa Sonza deu mais detalhes sobre a parceria. "Um enorme prazer poder trazer a Marília para um projeto que é tão especial para mim. Passamos o dia todo juntas produzindo e gravando tudo para entregar em breve este lançamento para vocês", celebrou a cantora.

Veja o clipe de Luisa Sonza: