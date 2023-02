Luisa Sonza se atrapalha em post e 'cria' circuito Barra-Olinda

A cantora Luísa Sonza está em Salvador para participar do seu primeiro Carnaval na capital. Na tarde desta sexta-feira (17), inclusive, a artista já animou alguns fãs no bloco TikTok, no circuito Barra-Ondina. No entanto, uma "gafe" foi cometida em uma postagem na conta oficial do Instagram de Luísa.

Para divulgar a aparição da cantora nesta sexta, em seu stories foi publicado um "card" que diz que Luísa estará, às 15h, no "Circuito Barra-Olinda".

A cidade de Olinda, em Pernambuco, é conhecida também por ter seu próprio Carnaval. O Carnaval de Olinda é famoso pelos desfiles dos Bonecos de Olinda, que saem às ruas junto com os foliões. Além dos blocos carnavalescos, a festa é reconhecida pelo frevo, dança típica da região.

A postagem, agravada pela "rivalidade" que Bahia e Pernambuco tem quando o assunto é Carnaval, foi publicada mais de uma vez na conta da cantora, na quinta, e nesta sexta.

Confira o look da cantora para a aparição no bloco do TikTok:

