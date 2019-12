Luiz Caldas comemora 50 carnavais

Que ninguém estranhe a conta. No dia 19 de janeiro, Luiz Caldas completa 57 anos de vida e 50 de carreira. É isso mesmo, cinco décadas de dedicação à música, já que ele faz as contas a partir do primeiro dia em que se apresentou para uma plateia, cantando uma música do grupo Jackson Five, aos 7 anos, em Vitória da Conquista. Ali nascia o cantor, compositor e instrumentista que ajudaria a reescrever a história do Carnaval baiano, pai da axé music e dono de muitos hits que nos embalaram na avenida.

“Fui muito precoce. Minha mãe ia comigo e ficava no palco. E de lá pra cá nunca parei, fazer música é uma rotina muito prazerosa para mim”, resume Luiz, que já lançou mais de 110 álbuns. Desde 2013, ele está envolvido no projeto que lança um álbum por mês. O de dezembro, que será lançado também neste domingo, é Beatcoto, dedicado à música africana. Por isso, diz animado, não para nunca. Quando ligamos pra ele, por exemplo, ele se preparava para ensaiar. E não era para o show Magia, que ele realiza neste domingo (01) na Chácara Baluarte, no Santo Antônio.

“Não gosto de ensaiar muito, para não plastificar as emoções”, diz o cantor, que estará acompanhado de Sérgio Carvalho (guitarra), Paulinho Caldas (vocal), Cláudio Guimarães (teclado), Daniel Azevedo (baixo), Dedé, Ivanzinho e André Caldas (percussão). Além da sua guitarra. Feliz com o projeto, “afinal não é todo artista que consegue comemorar 50 anos de carreira”, Luiz diz que vai contar um pouco desta história no show de hoje e no do dia 19/01.

Para isso, além do repertório especial, receberá convidados que têm a ver com sua vida musical. Neste domingo, será Moraes Moreira, “um ídolo não só meu, mas um cara que representa a música carnavalesca de qualidade. Eu me sinto muito honrado de ter construído amigos ao longo da minha carreira, e ver que são amizades sólidas, com respeito e admiração mútuos, e isso é maravilhoso”, pontua.

Quanto ao set list, estarão presentes alguns sucessos de Luiz que a gente adora – incluindo o que da nome à festa – e de artistas referenciais para ele como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Gerônimo.





SERVIÇO

Show: Magia - Luiz 50 Anos , com Luiz Caldas e Moraes Moreira

Onde: Chácara Baluarte (Santo Antônio Além do Carmo)

Quando: domingo (01/12), às 17h

Ingressos: R$ 150| R$ 80 (pista) e R$ 230| R$ 120 (Lounge Premium).

Vendas: Sympla