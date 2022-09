Luiz Caldas e Illy, Gal Costa e Marina Sena juntos: entenda essa história

Dois encontros inéditos entre vozes de diferentes gerações abrem os caminhos para o Projeto Música Conecta. Luiz Caldas e Illy passeiam por “Vida de Viajante” de Luiz Gonzaga, e Gal Costa se une a Marina Sena no clássico do Clube da Esquina “Para Lennon e McCartney“.

O projeto tem curadoria de Alice Caymmi. A estreia com dois episódios documental e 2 singles serão lançados respectivamente dias 2 e 14 de setembro. As faixas anunciam um álbum previsto para o primeiro semestre de 2023 através da gravadora Biscoito Fino.

Setembro já começa com a versão de Luiz e Illy para “Vida de viajante”. Uma releitura intimista produzida por Kastrup, tendo principalmente a união das vozes da dupla como fio condutor para grandes emoções.

“Eu estou mesmo realizando um sonho cantando com Luiz. Comecei minha carreira puxando trio elétrico e ele sempre foi uma das minhas grandes referências. É um momento para eu aprender e guardar pra vida”, afirma Illy.

Para Luiz Caldas, a conexão entre gerações é mais do que necessária, para que não se perca a nossa identidade: "a música vai ficando mais rica quando a gente vai agregando talentos. Conhecer Illy essa cantora excepcional, figura fortíssima ao interpretar canções me deixou bastante feliz", diz o multiartista.

Ele complementa: "Como não poderia deixar de ser, o resultado está surpreendente porque a gente conseguiu fazer uma releitura própria de uma música muito conhecida do Gonzagão. Eu estou mais do que feliz, Viva Illy e Viva a música brasileira".

Curadora da iniciativa, Alice Caymmi conta que a ideia do projeto é valorizar a cena contemporânea da música brasileira.

brasileira com encontros com nomes que escreveram a história da nossa cultura. “Pensei que um artista prolífero e intenso como Luiz Caldas ia dar um caldo bom com a musicalidade, a paixão e a identidade forte que Illy traz”, opina.

E é exatamente isso que acontece neste primeiro episódio do documentário e single. Idealizado por Alice Caymmi, Adriana Vieira e Talita Morais e realização da Multi Planejamento, o “Música Conecta” tem patrocínio de Devassa e do Estado da Bahia através do Fazcultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda.