Luiz Caldas é ovacionado por foliões em segundo dia de trio pipoca

Os foliões nem conseguiram esperar o trio de Luiz Caldas dar partida para começar a cantar as músicas dele. A concentração do circuito Barra-Ondina lotou tanto, que o cantor começou a cantar ali mesmo, e saiu 15 minutos antes do previsto.

A apresentação começou com um solo de guitarra. Em seguida, Luiz cantou um de seus maiores sucessos: "Haja amor". Foi suficiente para os público ficar ainda mais animado do que já estava. Diante de tanto carinho, ele parou de cantar para agradecer.

"É um prazer enorme estar de volta. Vamos tocar fogo nisso aqui, vamos todo mundo tocar comigo", convocou Luiz Caldas. E o povo respondeu cantando alto.

Em janeiro deste ano, Luiz Caldas completou 60 anos de idade e 53 de carreira. O desfile desta terça é o segundo que ele faz no Carnaval deste ano. O primeiro foi realizado ontem (20), no circuito Osmar, no Campo Grande. Os dois foram para o público pipoca.

