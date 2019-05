Luiz Caldas e Saulo animam o dia dos namorados na Pupileira

Quem está à procura de uma boa programação para o dia dos namorados, já pode ir marcando no calendário. Os cantores Saulo e Luiz Caldas se apresentam no dia 12 de junho em um show acústico, que acontece no Cerimonial Rainha Leonor, na Pupileira.

A dupla leva clássicas canções do Carnaval de Salvador, que marcaram a carreira dos dois, em um tom bem romântico, além de homenagens a outros artistas da música brasileira, como Adriana Calcanhoto, Moraes Moreira e Pepeu Gomes. Recentemente Saulo fez show do seu projeto OLUAS, na Pupileira, com uma proposta parecida, onde homenageou músicos da MPB.

Assim como na última apresentação, parte da renda será destinada aos projetos sociais desenvolvidos pela Santa Casa da Bahia, atende cerca de três mil pessoas em áreas como educação infantil e incentivo à cidadani e o protagonismo juvenil.



Saulo e Luiz Caldas

O quê: Show de Saulo e Luiz Caldas acústico

Quando: Quarta (12 de junho), a partir das 21h30

Onde: Cerimonial Rainha Leonor (Pupileira, Av. Joana Angélica, 79)

Ingresso: R$ 140 (setor A) | R$120 (setor B)

Venda: loja da Santa Casa da Bahia, no piso L2 do Salvador Shopping e no Cerimonial Rainha Leonor