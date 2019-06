Luiz Caldas e Saulo desnudam cancioneiro baiano no Dia dos Namorados

Juntos no show Luiz Caldas & Saulo, os dois cantores revisitam sucessos de suas carreiras e do cancioneiro baiano com arranjos intimistas em voz e violão. Trilha sonora do Dia dos Namorados, a apresentação acontece nesta quarta-feira (12), na Pupileira, com repertório que inclui músicas marcantes no Carnaval.

“As pessoas saem leves, a gente canta e conta história de nossa festa maior que é o Carnaval. A gente conseguiu desconstruir e reconstruir canções emblemáticas. Não deixa de ser um show romântico, porque são dois violões e a gente desacelera um pouco. Pra quem tá namorando, vai sair mais apaixonado ainda”, garante Luiz Caldas.

Além dos sucessos de Saulo e Luiz, a trilha inclui músicas eternizadas por Gilberto Gil, Moraes Moreira, A Cor do Som e Timbalada. “A ideia é pegar músicas que as pessoas nem se recordam mais. Os arranjos originais têm um peso lindo, mas a gente meio que desnudou as canções em dois violões. Saulo é um violonista maravilhoso e poucas pessoas sabem que ele toca tão bem. É um show pra se sentir bem cantando”, resume Luiz Caldas.

Serviço

O quê: Luiz Caldas e Saulo em show conjunto

Onde: Cerimonial Rainha Leonor - Pupileira (Av. Joana Angélia, 79, Nazaré)

Quando: Dia 12, às 21h30 (portões abrem às 20h)

Ingresso: R$ 120 (setor B), R$ 140 (setor A)

Vendas: local, loja Santa Casa da Bahia (piso L2 do Salvador Shopping)