Luiz Caldas encerra o ano com Otimista

Luiz Caldas termina o ano com uma mensagem positiva para seus seguidores e fãs: o cantor e compositor lança nesta terça (1) o álbum Otimista, que traz 10 canções que mesclam diferentes referências de estilos e sonoridades, todas com letras que abordam a capacidade do ser humano de vibrar numa frequência de positividade, em prol de si e do outro.

Este é 106º disco do projeto de lançamentos mensais do artista. A música de abertura, Meditar, traz Luiz e Nando Reis cantando sobre silêncio, paz, concentração e autoconhecimento. A canção gamhou um clipe, com direção de Márcio Santos e Robson Dom Preto, que também será lançado hoje.



“Esse disco nasce da minha vontade de mostrar que podemos cultivar o otimismo e a positividade. Acho que falta um pouco de otimismo nas pessoas. Mesmo em situações difíceis, é importante que possamos não focar no pior lado das coisas. É um álbum que aborda também o autoconhecimento, que é essa capacidade de as pessoas verem seus próprios defeitos, porque assim não vai ficar se ocupando de apontar os dos outros, vai ter muito mais tempo de estar cuidando de consertar os seus”, resume o artista.



Uma das faixas de Otimismo, Lágrimas de Diamantes, faz uma homenagem a Bob Dylan e traz o baiano Adelmo Casé na gaita e também dividindo os vocais com Luiz. Outro destaque é “Amo Maria” , que mostra a habilidade de Luiz Caldas com idiomas, desta vez cantando em italiano. No seu projeto de lançamentos mensais, ele já gravou em inglês, espanhol, tupi e pretende ainda visitar outras línguas. A música também vai ganhar clipe, com lançamento ainda no mês de dezembro.



“Com esses dois clipes, nós entramos numa outra fase do projeto, explorando o universo visual. Queremos, eventualmente, mostrar os bastidores de algumas gravações, e eu vejo isso como um amadurecimento das possibilidades que o projeto abre, ao se manter vivo há sete anos”, comenta. Basta dizer que, enquanto se prepara para lançar “Otimismo”, Luiz já está gravando o lançamento de 1º de janeiro de 2021, e ele avisa que, para iniciar o ano, vai de hip hop.