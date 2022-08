Luiz Caldas faz show intimista com voz e piano; compre ingresso com 30% de desconto

Consagrado no trio elétrico, mas pronto para dar show em vários estilos e em qualquer público. Esse é Luiz Caldas, que vai fazer um show intimista na próxima sexta-feira (19), às 20h, na Pupileira, mostrando seu lado de intérprete e pianista com seu repertório de clássicos da música brasileira e internacional.

O evento faz parte do projeto Noites Culturais, que já acontece no Cerimonial Rainha Leonor desde 2013 e tem parte da venda de ingressos revertida para os projetos sociais da Santa Casa da Bahia.

Os ingressos para o evento são vendidos no Sympla, com valores entre R$ 200 e R$ 140 (inteira) e R$ 100 e R$ 70 (meia), a cadeira na mesa. Assinantes do CORREIO têm desconto de 30% no valor do ingresso pelo Clube CORREIO

O ingresso também é vendido de forma presencial, na Pupileira, de segunda a sexta, das 8h às 18h. O pagamento pode ser realizado em dinheiro, cartão ou PIX. Mais informações podem ser obtidas através dos telefones (71) 2203-9647/2203-9668.

Com 52 anos de música completados no último mês de janeiro, o repertório foi escolhido a dedo pelo artista, com a intenção fazer o público viajar no tempo e se emocionar. “É um show romântico, que vai trazer boas recordações. O foco é a minha atuação como intérprete, então dá para abrir um leque gigante de possibilidades”, conta o músico.

O artista avisa que também incluiu algumas canções autorais para embalar a noite, como “É Tão Bom” e “Flor Cigana”. Também estarão no repertório músicas eternizadas no imaginário popular, como “Romaria” (Renato Teixeira), “One Day in Your Life” (Michael Jackson), “Lady in Red” (Chris de Burgh), “Seguindo no Trem Azul” (Roupa Nova), além de canções de bandas como Pink Floyd, Bee Gees e Triumvirat.

