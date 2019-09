Luiz Caldas homenageia João Gilberto em novo álbum

Com uma produção intensa, Luiz Caldas está lançando hoje seu 93º trabalho, o álbum De Mansinho, no qual presta uma homenagem a João Gilberto e à Bossa Nova. Uma das canções de destaque no trabalho é Falta de João, na qual ele agradece a herança do artista, que morreu em julho passado. De Mansinho traz 10 faixas, três delas fruto de parceria entre Luiz Caldas e Sergio Perez e pode ser ouvido no portal do cantor (www.luizcaldas.com. br) e nas plataformas digitais.

“Acabamos de perder João Gilberto, que foi um músico de influência transformadora na música brasileira e mundial, então veio essa vontade imensa de cantar pra ele”, realça Luiz, nosso convidado da semana, que compartilha com os leitores o que gosta de fazer no domingo e ainda nos convida para ouvir suas novas criações.



Meu Domingo

Bike - Meu domingo perfeito começa de forma bem leve, pedalando no Parque de Pituaçu. Lá é possível alugar uma bicicleta para percorrer os 14 km do trajeto.

Sorvete - Depois posso emendar com um sorvete na Ribeira. Gosto dos de frutas e meu preferido é o de coco. De lá já sigo para um passeio pelo Bonfim.

Almoço - Como sou vegetariano, costumo almoçar no restaurante Manjericão, no Rio Vermelho, que tem umas opções ótimas . Fica na Rua da Fonte do Boi.

Cinema - E gosto de terminar o dia com um filminho. Vou sempre ao cinema do Shopping Bela Vista. Adoro comédias. A última que assiti foi Minha Obra Prima. Adorei.