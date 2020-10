Luiz Caldas lança 105º disco da carreira

Com canções que vão do jazz ao rock, Luiz Caldas se prepara para lançar o álbum instrumental Mínima, 105º do seu projeto de lançamentos mensais de discos. Composto por dez músicas, o disco conta com a participação de 25 músicos como André Abujamra, Léo Gandelman, Yacoce Simões e Luciano Calazans. O trabalho será lançado no site do artista (www.luizcaldas.com.br) e nas principais plataformas digitais, no domingo (1º).

Com nome que faz referência à nota musical que representa uma pequena pausa, Mínima conta, ainda, com participação do baixista e compositor Gigi Cerqueira, músico da banda de Ivete Sangalo; o baterista e produtor musical Kuki Stolarski, do time de Zeca Baleiro; e o diretor musical, baterista e percussionista Tito Oliveira, junto com seu filho Caio Oliveira (bateria).

“A emoção de gravar um disco instrumental é sempre muito especial, primeiro porque eu sou multi-instrumentista. E esse disco tem um sabor a mais porque é um disco de reencontro, sendo esse o nome da música, batizada por Cesinha, que eu toco junto com Léo Gandelman”, comenta Luiz Caldas.

"Sou eu na guitarra, ele no sax, Fernando Nunes no baixo e Cesinha na bateria. Inclusive eu, Léo e Fernando já estivemos juntos lá atrás na gravação de uma canção da Axé Music no início da minha carreira, e Cesinha tocou comigo no Acordes Verdes, então realmente é um delicioso reencontro", comemora.

Parceiro de palco no Trio Tapajós, também está em Mínima o baixista Levi Pereira na faixa Alvos e Flechas. E ainda estão lá Diego Freitas (baterista), Kainã do Jêje e Cítnes Dias (percussão), Luã Almeida (teclados), Luciano PP (baixo), André Magalhães (teclados), Daniel Novaes (teclados, sax tenor, trompete e trombone), Léo Brasileiro (guitarra), Cleriston Cavalcanti (teclado), Lucas (bateria), Beto Martins (bateria).

“Reunir esses caras foi algo muito importante pra mim, porque são músicos muito bons, muitos deles diretores musicais de vários artistas, amigos de muito tempo. Já outros venho fazendo amizade por conta do projeto. Estou muito feliz porque esse projeto me mantém mentalmente e musicalmente alegre e saudável. Cada dia, venho somando novos parceiros para fazer o que a gente mais gosta: música!”

Capa feita por Akauan Caldas e Violeta Campos