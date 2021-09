Luiz Caldas lança álbum de Bossa Nova

Com um cantinho, um violão e voz suave, Luiz Caldas mergulha no universo da Bossa Nova e lança nesta quarta (1º) o álbum Elos, com dez faixas dedicadas ao estilo musical que considera hiper brasileiro, “ideal para o momento em que precisamos reafirmar e lutar por nossa cultura”. O lançamento é o 115º do projeto de álbuns mensais que o artista realiza desde 2013, e poderá ser acessado nas principais plataformas de streaming e no site www.luizcaldas.com.br

A faixa que abre o disco, GG, é uma homenagem ao compositor e amigo Gilberto Gil e passeia pelos tantos papéis e atributos suscitados pelo artista e sua obra: "Gil é violão, Gilberto é tambor / Gil é união, Gilberto é tutor/ Gil é bossa nova, Gilberto Rock and Roll /Gil é alegria, Gilberto é fulgor." Convidativa, a canção é apenas a primeira de mais nove composições que revisitam com maestria o estilo nascido na década de 50 e eternizado para o mundo na voz de intérpretes brasileiros.

Como Luiz Caldas gosta de andar bem acompanhado, as parcerias se confirmam como uma marca sua em Elos, onde não apenas divide criações com parceiros de vários álbuns, como César Rasec, Nagib, Ricardo Marques e Sergio Peres, como também convida o cantor e compositor Alexandre Leão e sua filha Paula Leão para assinarem uma canção com ele, a belíssima Meu e Seu. O disco também faz a estreia de uma parceria com seu neto Luvi Caldas na canção Que os Dois Sejam Um.

“Quando tinha seis anos, ele brincou comigo, ‘Vovô, vamos fazer uma música?’, aí peguei gravador, liguei e disse vamos, comece, aí ele começou a cantar. O início foi bem interessante, depois ele foi inventando um monte de coisas da cabeça dele que eu tive que tirar, mas a partir daí fiz uma bossa nova que ficou muito bonita, e o início foi ele que criou”, conta Luiz.