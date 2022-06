Luiz Caldas lança novo álbum de forró nesta quarta (1º)

Seguindo a tradição de lançar um álbum de forró todo junho, o artista baiano Luiz Caldas lança novo disco nesta quarta-feira (1º), disponível em seu site. No sábado (4), as novas músicas, dentre elas uma parceria com Saulo, estarão disponível também nas principais plataformas de streaming.

Luiz declara ser uma obra bem “gonzaguiana”, bem tradicional, com presença forte da zambumba no lugar da bateria, hoje utilizada no forró como uma tendência, e com a presença marcante de sanfoneiros de mão cheia convidados por ele. “Em matéria de sanfoneiro, estou sempre cercado dos melhores”, declara Luiz, que faz questão de citar o nome de cada um: Jussiê do Acordeon, Cleriston Cavalcante, Daniel Novais, Nilo Rocha, Teus Oliveira.

A música que dá nome ao álbum, “Queira Deus”, é fruto de uma parceria com um artista de quem ele também é fã e amigo, Saulo. “A canção nasceu depois de um show voz e violão que fizemos juntos em Aracaju. Quando acabou e entramos no carro, começamos a brincar com o violão, foi quando Saulo fez a melodia do início, e aí depois eu desenvolvi o restante da canção, que veio a batizar o disco”, conta Luiz.

Ele realça que a melodia que Saulo fez, começando pela expressão “queira Deus” o tocou porque expressa o desejo de que nada de ruim que aconteceu nesses últimos tempos se repita e que as pessoas possam viver da melhor forma possível. “Queira Deus que tudo fique bem, que possamos resgatar a alegria que a gente sempre teve. Então, o disco celebra esse retorno, principalmente do São João, que é uma festa tão querida pelo brasileiro”.

Gigi Cerqueira, César Rasec, Nagib, Galdêncio Neto, Guilherme Menezes, Reinaldo Barboza, Filipe Leonardos e Eduardo Gil reforçam o time de compositores que dividem com Luiz Caldas a autoria das canções, que transportam o ouvinte para uma noite iluminada de São João numa cidade típica nordestina, embalada pela alegria mágica da festa, cena muito bem representada na capa do álbum, cuja foto é de Marcio Santos e a arte final assinada por Akauan Caldas.

E para quem quiser, além de ouvir o disco, também se permitir “viajar” através de imagens, ele avisa que o novo álbum acompanha o lançamento do clipe da canção “Forró Maneiro, já disponível no YouTube no link: https://www.youtube.com/watch?v=BVr8iuN4p4c. A produção é assinada pelo diretor audiovisual Marcio Santos e seu Estúdio MSTV.

Ficha Técnica

Direção, Arranjos, Gravação, Violões, Cavaquinho e Voz - Luiz Caldas

Produção - Luiz Caldas e Nagib

Produção Executiva - Alan Barboza

Zabumba, Triângulo, Agogô e Pandeiro - Ivanzinho Pacapuco

Vocal - Durval Caldas, Andrea Caldas e Paulinho Caldas

Foto da Capa - Márcio Santos

Capa - Akauan Caldas

Sanfona

1 - Forró Maneiro - Jussiê do Acordeon

2 - Problema Seu - Cleriston Cavalcante

3 - Queira Deus - Daniel Novais

4 - Que Bonitinho - Cleriston Cavalcante

5 - A Gente Só Faz Se Perder - Cleriston Cavalcante.

6 - Joana - Teus Oliveira

7 - Todo Mundo lá na Roça - Jussiê do Acordeon

8 - O Mês de Junho - Nilo Rocha

9 - Precipitada - Teus Oliveira

10 - Boa Recordação - Jussiê do Acordeon