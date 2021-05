Luiz Caldas lança novo disco de forró nesta terça

Conhecido por lançar um disco de estilo diferente a cada mês, Luiz Caldas não passa junho sem apresentar um novo trabalho forrozeiro. O mais novo, intitulado como Remelexo Bom, estará disponível a partir de amanhã, no site do artista, com dez canções autorais. No álbum, Luiz conta com a contribuição de quatro sanfoneiros de peso - Marquinhos Café, Jussiê do Acordeon, Daniel Novaes e Theus Oliveira -, e a participação de Carlinhos Brown na faixa Carta de Zé.

Além dos discos do projeto mensal, estão também os outros trabalhos juninos: São João em Casa (2020), O Fogo do Forró (2019), Zoinho (2018), Um Tantinho Assim (2017), Xote e Baião (2016), Forró Daquele (2015), Calundu (2014), Forró de Luiz (2013).

“O álbum atual é como um rio que molha a raiz do forró, deixando-a mais fértil e saudável. O que eu quero dizer é que eu estou usando fórmulas originais e antigas que sempre foram usadas no forró. É um disco com um instrumental 100% acústico e eu trago um pouco da coisa jocosa nas letras, com um duplo sentido com coisas engraçadas que já fez muito sucesso”, comenta. O encanto da noite junina também não fica de fora: “O nordestino é aquele que sofre com a seca, mas nunca abandona seu espírito alegre”.