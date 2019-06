Luiz Caldas lança ótima trilha para o São João

Um trio de forró ao vivo não pode faltar na noite de São João, mas nada de desespero se o legítimo representante junino não aparecer. Não faltam listas prontas de clássicos do forró na internet e se quiser uma novidade saída do forno (ou seria fogueira?) temos uma dica: o novo disco do cantor Luiz Caldas, O Fogo do Forró. Todo dedicado ao gênero, o álbum está disponível nas plataformas digitais e no site oficial do artista.

Com participação de Geraldo Azevedo, o novo trabalho de Luiz desperta a memória afetiva de quem o escuta, já que mergulha nas raízes nordestinas. A música Fartura, por exemplo, faz um resumo dos preparativos da festa: “Vamos fazer bolo, mugunzá, pipoca, ô sinhô/Que o povo já vai chegar/Depois do bate-coxa, quando a fome aumenta, uma mesa com fartura não pode faltar/(...) Vai ter muita batata assada, pra comer tomando licor/Fogueira pra esquentar a noitada e forrozinho com meu amor”.

(Foto: Henriqueta Alvarez/Divulgação)

Para fazer o disco, que é o sétimo ou oitavo de forró de sua carreira, Luiz Caldas se propôs um desafio. “Imaginei na minha frente, sentados numa roda comigo, Jackson do Pandeiro, Riachão, Dominguinhos, Luiz Gonzaga. Era como se eu tivesse dialogando com eles, cantando uma canção pra cada um. Ninguém faz nada sem ter um bom farol”, justifica, citando ícones da música que teve a oportunidade de conhecer e cantar junto.

Dançante, O Fogo do Forró reúne três sanfoneiros que ajudam a compor uma trilha junina autêntica: Marquinhos Café, Roni Barbosa e Rafael Meninão, que é sanfoneiro de Elba Ramalho. Além disso, Luiz Caldas gravou quase todos os instrumentos e não usou nenhum instrumento elétrico, só acústico, “do jeito que Luiz Gonzaga gravava”, explica.

O cilma junino fica completo quando o cantor faz um passeio pelo São João raiz, aquele que começa lá no interior, com quadrilha, foguete e banquete. “Mas pra se dançar forró, não tem lugar melhor que o interior/Tem fogueira e sanfoneiro/E o povo inteiro tomando licor/(...) Tem milho e tem canjica que já é uma tradição/ Igual que o nordestino, seu Luiz e o baião/ Lá tem o mugunzá, pisado no pilão”, diz a letra de Forró no Interior.

Sem agenda de shows, Luiz conta que escolheu passar o São João com a família. “É a festa que mais representa a família, pelo fato das comidas típicas, das festas, brincadeiras, dos pais soltando fogos e ensinado a assar milho. É a riqueza sonora e artística que essa data nos dá”, elogia. Paralelo a isso, o cantor está trabalhando no 90º disco que faz parte do projeto de lançamentos mensais criado há oito anos. Disponível em www.luizcaldas.com.br e nas plataformas digitais.