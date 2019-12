Luiz Caldas recebe Carlinhos Brown e Ricardo Chaves em ensaio de Verão

No dia em que completa 57 anos de idade, o cantor Luiz Caldas promove a segunda edição da Festa da Magia. O ensaio de Verão do artista baiano acontece no dia 19 de janeiro, a partir das 17h, na Chácara Baluarte. "Comecei a cantar aos sete anos de idade em grupos de baile, já profissionalmente, com público pagante, então quando completo 57 posso dizer, com muita alegria, que chego aos meus 50 anos de carreira”, diz o artista.

Como se não bastasse, a data é um domingo, em pleno verão de Salvador, faltando um mês para o Carnaval. O contexto não poderia ser mais convidativo e favorável para o pai da Axé Music subir ao palco com amigos e cantar para seu público numa comemoração à altura da importância da sua obra para a música da Bahia e do Brasil. E é exatamente o que ele vai fazer: celebrar sua vida e sua arte.

Para comemorar junto, ele convidou Carlinhos Brown e Ricardo Chaves. Parceiro de longas datas, Brown dividiu com Luiz Caldas a fase áurea da banda Acordes Verdes, quando Brown já estava ali como percussionista e parceiro musical. Já com Ricardo Chaves, o anfitrião chegou a gravar algumas canções.

"No início dos anos 80 nós gravamos na WR muita coisa, inclusive eu participei de algumas gravações dele, já que eu trabalhava lá. De lá pra cá, nós travamos uma amizade muito saudável, e ele é um artista que segue a carreira dele, mas sempre reverencia nossa amizade e nosso carinho, então vai ser muito bacana tê-lo ao meu lado nesse dia especial”, comemora Luiz.

SERVIÇO

Magia – Luiz 50 Anos - 2º edição

Dia: 19 de janeiro (domingo)

Local: Chácara Baluarte

Horário: 17h

Ingressos: Lote 2: Pista: R$ 70 I Lounge Premium: R$ 110

Vendas: Sympla