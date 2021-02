Luiz Fuz já enxerga risco de anulação de toda a Lava Jato

Com a divulgação de novas mensagens da força-tarefa da Operação Lava Jato, mostrando a atuação do então juiz Sérgio Moro na investigação, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, já enxerga risco de anulação de toda a operação. As informações são do colunista Guilherme Amado, da revista Época.

Caso a condenação de Lula seja anulada devido à suposta parcialidade de Moro, uma enxurrada de ações de outros condenados devem surgir pedindo o mesmo. Neste cenário, Fux teria dito a interlocutores de sua confiança que seria a desmoralização nacional e internacional do STF.