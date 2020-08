Luiz Melodia ganha biografia que mostra seu espírito livre

O começo dos anos 70 foi realmente incrível na vida do jovem Melodia. Depois que Gal Costa e Maria Bethânia gravaram, em 1972, Pérola Negra e Estácio, Holly Estácio, respectivamente, todos queriam conhecer o poeta por trás daqueles versos. E ele não decepcionou, lançando seu primeiro álbum, também batizado de Pérola Negra, no final do mesmo ano. Além das duas canções citadas, a estreia promissora trazia canções que marcaria sua trajetória, como Estácio, Eu e Você, Vale Quanto Pesa, Magrelinha, Farrapo Humano e Forró de Janeiro.



Mas o encantamento durou pouco. Numa época em que os grandes artistas lançavam discos todos anos, Melodia ficou quatro sem gravar e ainda ganhou a fama incômoda de difícil. Na biografia Meu Nome é Ébano – A Vida e Obra de Luiz Melodia (Todersilhas, o jornalista Toninho Vaz, 73 anos, mostra que os fatos não são tão simples assim e são resultados da mistura de preconceito e má vontade com o jovem negro 21 anos, vindo do Morro de São Carlos, Zona Norte carioca.

Segundo Toninho, depois do primeiro álbum, a gravadora Polygram pressionou o artista para lançar logo um segundo LP. E para piorar, queria transformá-lo num sambista. “Não deu certo e eu passei a ser considerado um cara difícil”, diz Melodia numa das entrevistas resgatadas no livro - lançado no último dia 4, quando o carioca completou três anos de morte. A ideia do livro foi do violonista piauiense Renato Píau, um dos parceiros mais frequentes de Melodia.

Luiz Melodia com o escritor Waly Salomão na Bahia no lançamento do álbum Mico de Circo: cortejo e caruru (Foto: Antonio Valente/Arquivo CORREIO)

Temporada baiana

Outros episódios, como se recusar a fazer uma gravação para a Globo com um grupo de mulheres vestidas de gatas (ele ficou banido da emissora até os anos 80) ou se entregar à boemia baiana no Verão de 1977, enquanto os produtores o aguardavam no Rio para entrar em estúdio, foram aumentando a fama de maldito.

“O Luiz foi passar uma temporada e acabou ficando seis meses, deixando os empresários muito nervosos”, conta Vaz, que também assina a biografias de E Toninho já assinou as biografias de autor Torquato Neto, Paulo Leminski e Zé Rodrix. Praia, drogas, bebida e muitas mulheres detiveram Melodia em Salvador, onde ele tinha muitos amigos e encontrou o amor de sua vida: a empresária Jane Reis, com quem viveu 40 anos e teve o filho Mahal. Melodia tem um outro filho, Hiram, de um relacionamento anterior.

Com 336 páginas, muitas entrevistas e uma grande pesquisa, a biografia faz um retrato complexo do artista que, para Toninho, é pouco conhecido pelo Brasil. No livro, ele refaz o contexto efervescente carioca dos anos 70, quando artistas como Hélio Oiticica (1937 – 1980) subiam o morro em busca de novidades.

Foi Oiticica quem apresentou Luiz Carlos - a novidade conhecida pela musicalidade e elegância em São Carlos- a Waly Salomão (1943 – 2003) e Torquato Neto (1944 – 1972). A amizade foi instantânea e Waly logo o indicou a Gal, que estava preparando o swhow/álbum Fa-Tal: Gal a Todo Vapor. Para a musa baiana, Melodia compôs Presente Cotidiano, que acabou censurada pela ditadura. No lugar dela, entrou Pérola Negra e o resto é história.

Melodia com a esposa Jane: parceria que durou 40 anos (Foto: divulgação)

A Bahia e a esteve presente em vários momentos na vida de Melodia. Em 1978, por exemplo, ele e Waly fizeram um cortejo para lançar o álbum Mico de Circo, com direito a carroças e a um caruru com 7 mil quiabos no Mercado da Sete Portas. A boemia teve seu preço. Segundo o biógrafo, o tratamento do câncer de medula, descoberto em 2016, se complicou pela descoberta de uma lesão hepática grave em função do álcool.

Melodia morreu aos 66 anos e deixou uma obra única na MPB. Inspirado inicialmente pela Jovem Guarda, flertou com os tropicalistas, mas bebeu no samba, no blues e no jazz para nos oferecer 13 álbuns autorais e muitos pérolas. Meu Nome é Ébano (Editora Todersilhas, 336 págs, R$ 55).

FICHA

Livro: Meu Nome é Ébano – A Vida e Obra de Luiz Melodia

Autor: Toninho Vaz

Editora: Todersilhas

Preço: R$ 55 (336 páginas)





