Luiz Otávio lamenta má fase e diz que Bahia precisa evoluir para se classificar

A fase atual do Bahia na temporada não é das melhores. Nos últimos seis jogos, o Esquadrão venceu apenas um confronto e o clima de preocupação com o futuro da equipe nas competições tomou conta dos tricolores.

Um dos jogadores mais experientes do Bahia, o zagueiro Lucas Otávio reconhece que a fase não é boa e que se a equipe continuar apresentando o mesmo desempenho nos próximos jogos, dificilmente conseguirá a classificação para as fases finais da Copa do Nordeste e Campeonato Baiano.

"Claro que com esse rendimento não vamos classificar, temos que melhorar muito. É uma equipe em construção, muitos meninos, a gente vê pelo Borel, André, Luiz Henrique. Estamos em busca do entrosamento, de dar tranquilidade para que eles possam trabalhar, para não atrapalhar o futuro deles. É trabalhar para ganhar os jogos e ficar entre os classificados", explicou o zagueiro.

Luiz Otávio lamentou a fase turbulenta que o Bahia atravessa desde o ano passado. Um dos remanescentes do elenco rebaixado para a Série B no último Brasileirão, ele está próximo de completar 50 pelo Esquadrão e diz que tem se empenhado para ajudar a recolocar o clube na elite do futebol brasileiro.

"Fico feliz [com a marca de jogos] e, ao mesmo tempo, triste. Porque não queria que o Bahia estivesse nessa situação. Batalhei muito, no ano passado, para poder ajudar o time a se livrar, mas passou. Agora é outra situação. O que eu posso fazer hoje é batalhar dentro de campo, trabalhar e poder recolocar o Bahia no lugar de onde ele nunca deveria ter saído", analisou.

Depois de cumprir suspensão na derrota para o Fortaleza, por 3x1, no último sábado (19), no Castelão, Luiz Otávio vai voltar ao time tricolor no confronto com o Sampaio Corrêa, nesta quinta-feira (24), às 21h30, na Fonte Nova.

O Bahia está na quarta colocação do grupo B, com sete pontos. Como o jogo contra o Sampaio é atrasado da primeira rodada, se vencer o Esquadrão vai ultrapassar o Náutico e assumir a terceira colocação. O Ceará lidera a chave, com 12 pontos, seguido pelo CRB, que tem 11.