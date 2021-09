Luiza Possi vai para hospital, e descobre que bolsa não rompeu: "Sentei no molhado"

A cantora Luiza Possi passou por uma situação inusitada nesta segunda-feira (6). Grávida de 8 meses do segundo filho, do casamento com o diretor de TV Cris Gomes, Luiza contou que foi para o hospital porque achava que sua bolsa tinha estourado.



Ela que já é mãe de Lucca, de 2 anos, relatou a situação em seu perfil no Instagram. "Gente, ontem passei o maior susto da minha vida. Mas leia até o final. Ontem, de repente, ficou tudo molhado, comecei a gritar que a bolsa estourou. Estou com 32 semanas e isso seria muito ruim. Liguei pra minha médica, convoquei marido, mãe, filho, todo mundo. De repente não molhou mais, achei curioso, porque quando a bolsa estoura é enchente", disse.



Luiza disse que chegou a achar que tinha feito xixi na calça, mas a médica achou pouco provável. Até que Luiza descobriu o que havia acontecido. "Fui pro hospital às pressas! Estava no interior, imagina minha cabeça na viagem? Fui examinada e realmente a bolsa não havia estourado! Graças a DEUS. Mas então, o que aconteceu? A conclusão é: sentei no molhado. Que mico, meu Deus, nunca paguei tamanho mico! Mas enfim, acabou tudo bem".