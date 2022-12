Lukaku quebra banco de reservas com soco após queda da Bélgica

A eliminação belga na primeira fase da Copa do Mundo foi descontada no banco de reservas. Após o empate sem gols com a Croácia, o atacante Lukaku descarregou toda a sua raiva em um soco que quebrou a proteção de um dos equipamentos do estádio.

Lukaku entrou no segundo tempo da partida e perdeu duas grandes chances que colocariam a Bélgica nas oitavas de final. O centroavante ficou revoltado com a própria atuação.

El fútbol es tan impredecible que un delantero top como Lukaku ????????, falló 6 chances claras durante la segunda etapa del partido ante ???????? y su selección quedó eliminado.



Entre llantos y reprimendas, este fue descargo con el banco de suplentes.pic.twitter.com/lx4OIFdkOh — IVAN ALEXIS (@ivan_alexis__) December 1, 2022

O jogador da Inter de Milão chegou ao Catar machucado e não foi titular da seleção. Ele atuou em dois jogos, ambos saindo do banco de reservas. Na última rodada, a Bélgica precisava vencer a Croácia pra se classificar. O empate sem gols deu o segundo lugar aos croatas. O Marrocos, que venceu o Canadá por 2x1, foi o líder do grupo.