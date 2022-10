Lukaku sofre nova lesão e preocupa Bélgica para a Copa do Mundo

A Inter de Milão comunicou nesta segunda-feira (31) que o atacante Romelu Lukaku sofreu uma nova lesão muscular e gerou preocupação na seleção belga, a três semanas do início da Copa do Mundo. Embora o problema não seja grave, a sequência de lesões gera receio de que o jogador de 29 anos não esteja em sua melhores condições físicas quando chegar a hora do Mundial do Catar, com início marcado para o dia 20 de novembro.

De acordo com a Internazionale, Lukaku sofreu uma distensão miotendínea no tendão esquerdo e será reavaliado nos próximos dias. Por isso, não estará em campo às 17h de terça-feira (horário de Brasília), quando a equipe italiana enfrenta o Bayern de Munique pela última rodada da fase do Grupo C da Liga dos Campeões. Os dois times já estão classificados às oitavas de final, e os bávaros garantiram a primeira posição.

Antes do problema no tendão, o atacante belga teve uma lesão no músculo flexor da coxa esquerda que o deixou dois meses fora de combate. Retornou na quarta-feira passada e marcou um dos gols da goleada por 4 a 0 sobre o Viktoria Plzen, pela Liga dos Campeões. Três dias depois, foi a campo para enfrentar a Sampdoria, pelo Campeonato Italiano.

Contratado por empréstimo junto ao Chelsea, Lukaku retornou na janela de transferências do meio do ano à Internazionale, clube que deixou em 2021 para assinar com a equipe londrina.

Como a primeira lesão ocorreu ainda no início da temporada, esteve poucas vezes em campo. Até agora, foram apenas cinco aparições, quatro na liga italiana e uma no torneio europeu.