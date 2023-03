Lula adia viagem à China após diagnóstico de pneumonia leve

O presidente Lula adiou em um dia a partida para a China, marcada inicialmente para acontecer no sábado (25), por conta de um quadro de pneumonia leve. Lula passou por exames no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, na noite de quinta-feira (23).

A presença no gigante asiático tem pauta bem definida, defender as relações já construídas com o maior parceiro comercial do Brasil e, eventualmente, ampliar a gama de produtos brasileiros para venda no gigante asiático.

A agenda do presidente para esta sexta-feira (24) também foi cancelada. Ele participaria reunião com ministros no Palácio do Planalto e uma reunião de emergência com a coordenação política do governo, convocada por Lula, para definir a estratégia de atuação do governo na crise entre as lideranças da Câmara e do Senado sobre o rito de aprovação das medidas provisórias.

O embarque deverá acontecer no domingo (26), de acordo com o G1.