Lula anuncia novos ministros e finaliza composição do governo

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou na manhã desta quinta-feira (29) os novos ministros que irão compor o governo, finalizando, assim, a montagem da equipe do novo governo. Os anúncios de hoje atendem, principalmente, pedidos de partidos que farão parte da base governista no Congresso, como o MDB, o União Brasil, PSD e PDT , além de outros nomes petistas e do Psol.

A agenda aconteceu no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, onde a equipe de transição tem despachado.

Entre os indicados estão os emedebistas, Simone Tebet (MDB), que assumirá o Planejamento; Jader Barbalho Filho (MDB), na pasta de Cidades, e Renan Calheiros Filho (MDB), indicado para o Ministério dos Transportes.

Lula ainda anunciou as lideranças de governo: a liderança na Câmara será José Guimarães; a liderança no Senado será Jacques Wagner. Randolfe Rodrigues será líder do governo no Congresso.

Veja a lista completa dos ministérios e seus respectivos gestores e gestoras:

Advocacia-Geral da União: Jorge Messias

Casa Civil: Rui Costa

Ciência e Tecnologia: Luciana Santos

Controladoria-Geral da União: Vinicius Marques de Carvalho

Cultura: Margareth Menezes

Defesa: José Múcio

Desenvolvimento, Indústria e Comércio: Geraldo Alckmin

Desenvolvimento Social: Wellington Dias

Direitos Humanos: Silvio Almeida

Educação: Camilo Santana

Fazenda: Fernando Haddad

Gestão e Inovação: Esther Dweck

Igualdade Racial: Anielle Franco

Justiça: Flávio Dino

Mulher: Cida Gonçalves

Portos e Aeroporto: Márcio França

Relações Exteriores: Mauro Vieira

Relações Institucionais: Alexandre Padilha

Saúde: Nísia Trindade

Secretaria-Geral da Presidência da República: Márcio Macedo

Trabalho: Luiz Marinho

Ministério dos Povos Indígenas: Sonia Guajajara

Ministério do Planejamento e Orçamento: Simone Tebet

Ministério do Meio Ambiente: Marina Silva

Ministério da Previdência Social: Carlos Lupi

Ministério do Esporte: Ana Moser

Ministério das Cidades: Jader Barbalho Filho

Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional: Waldez Góes

Ministério dos Transportes: Renan Filho

Ministério de Minas e Energia: Alexandre Silveira

Ministério das Comunicações: Juscelino Filho

Ministério do Turismo: Daniela Souza

Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar: Paulo Teixeira

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento: Carlos Fávaro

Ministério da Pesca e Aquicultura: André de Paula

Secretaria de Comunicação Social: Paulo Pimenta

Gabinete de Segurança Institucional: Gonçalves Dias