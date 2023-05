Lula confirma que vai participar da Bahia Farm Show: 'A Bahia é diferente'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou nesta quinta-feira (11) que vai participar da Bahia Farm Show, uma das principais feiras de agronegócio do Brasil, que vai acontecer em Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano, de 6 a 10 de junho.

Lula veio para Salvador para participar da primeira plenária estadual do Plano Plurianual (PPA) do Governo Federal, na Arena Fonte Nova.

"A Bahia é diferente. Quando você viu a notícia que meu ministro da Agricultura e ele é do agro... Tem a famosa feira da agricultura em Ribeirão Preto (SP), que alguns fascistas, negacionistas, não quiseram que ele fosse na feira. Desconvidaram o meu ministro, e eu falei 'não fique nervoso, que a agricultura brasileira não é só isso", disse Lula, em referência ao conflito entre Carlos Fávaro e um outro evento do setor, o Agrishow.

"E eu chego aqui na Bahia enquanto os companheiros do agronegócio me entregando convite para vir na segunda feira mais importante do país, aqui na Bahia. Quero dizer que eu venho só pra fazer inveja", acrescentou Lula.

Além do evento na Fonte Nova, Lula ainda participa hoje da cerimônia de assintura do decreto que regulamenta a Lei Paulo Gustavo, na Concha Acústica do TCA, ao lado da ministra Margareth Menezes.