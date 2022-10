Lula conversa com Tebet e deve receber apoio de candidata do MDB

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) sinalizou a aliados que dará apoio a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na campanha presidencial. As informações são do Jornal O Globo.

A candidata que terminou a disputa em terceiro lugar conversou com o ex-presidente em ligação intermediada pela mulher de Lula, Rosângela da Silva, conhecida como Janja.

Uma pessoa próxima a ela afirmou que ela não será "enfática" no apoio, e que não deve participar de agendas ao lado do candidato do PT.

Ainda segundo o portal, a campanha de Lula considera o apoio de Tebet fundamental para vencer Bolsonaro (PL) no segundo turno, por ter ficado marcada como uma voz de oposição ao atual presidente.

No domingo, Tebet havia dito que que não ficará isenta na disputa e deve anunciar um apoio.“Eu já tenho lado, não vou me acovardar", disse ela no discurso.

"Quero dizer, com todo o respeito, respeito o processo eleitoral, que não terminou agora porque agora é hora dos presidentes dos nossos partidos se posicionarem e pronunciarem. Eu espero que o façam e o façam rapidamente para que depois eu possa, como candidata à presidência que fui, nesse momento tão complexo, onde nós temos, sim, que analisar os resultados da urna para que eu possa me posicionar", afirmou ela, dizendo que só deve se manifestar depois que as lideranças dos partidos de sua coligação - MDB, PSDB, Cidadania e Podemos - falem.