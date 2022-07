Lula descobre apoio de Bruno Gagliasso e manda recado para ator; confira

Bruno Gagliasso nunca escondeu que é apoiador do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Com as eleições para a presidência chegando logo mais em outubro, o ator resolveu comprar diversas toalhas com o rosto do político para distribuir entre os amigos.

Durante o podcast Quem pode, pod, de Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank, o empresário levantou e puxou o tecido para que todo mundo pudesse ver seu apoio ao candidato. "Para quem não está vendo é uma toalha do Lula que na verdade viralizou. Inclusive você comprou várias dessas toalhas, para vários amigos, né?", comentou a esposa do ator. "Comprei 20 toalhas", revelou Bruno.

Horas depois, Lula compartilhou em suas redes sociais o momento em que o artista mostrou a toalha com seu rosto e mandou um abraço para os apresentadores. "Meu Presidente!", comentou Bruno. "Uma honra que a entrevista do Quem Pode, Pod, nosso projeto lindo, seja abençoado por nosso (de novo) futuro presente. Lula, brilha uma estrela, só vem, vou dormir feliz e sonhando com quem sabe um dia o termos no nosso QUEM PODE, POD!!!!", escreveu Giovanna.

Recentemente, Bruno, que há pouco tempo bateu boca com Fernando Collor, compartilhou com os internautas a compra que fez durante um momento de folga. Ele gravou o momento que comprava os produtos com a imagem de Lula e o vendedor afirmou que as toalhas de Bolsonaro estavam no estoque. “Tudo é do Lula, tudo é do Lula. Acabou”, disse o vendedor.