Lula diz que Orçamento Secreto é a 'maior bandidagem dos 200 anos de república'

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar, em ato em Diadema, na região metropolitana de São Paulo, o Orçamento Secreto, esquema revelado pelo Estadão de compra de apoio legislativo por parte do Executivo. De acordo com o ex-presidente, essa é "a maior bandidagem feita em 200 anos de república".

Lula também voltou a reclamar da ingerência do Executivo em cima do Orçamento. Para o petista, que pontuou a importância de se eleger um Congresso favorável ao seu projeto, será necessário sentar com o legislativo para "colocar ordem na casa" e para que cada Poder fique responsável pela sua própria tarefa.

Na sua crítica à atual conjuntura dos Poderes, Lula afirmou que quem administra o Orçamento é o governo, e não o Congresso.