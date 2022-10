Lula é apoiado por Jason Momoa, o "Aquaman" da DC, na eleição para presidente do Brasil

O candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganhou um novo apoio internacional. O ator Jason Momoa, famoso por interpretar os personagens "Aquaman", da DC, e "Khal Drogon", em Game Of Thrones, declarou apoio ao petista.

Lula disputa o cargo de presidente do Brasil contra Jair Bolsonaro (PL), atual chefe de Estado. Mesmo com boa parte do eleitorado brasileiro em apoio, o atual presidente também cultiva apoio internacional.

JASON MOMOA DECLARA APOIO A LULA



Em uma publicação na ferramenta story do seu perfil do Instagram, Momoa compartilhou uma manchete de uma reportagem em inglês que dizia "Lula amplia vantagem sobre Bolsonaro na votação de domingo".

O ator escreveu o nome do petista junto a corações vermelhos. Confira:

(Foto: Reprodução / Instagram)