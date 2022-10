LULA É ELEITO PRESIDENTE DO BRASIL

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito o 39º presidente da República neste domingo (30) ao derrotar em segundo turno o candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL).

Primeiro brasileiro a ser eleito presidente pela 3ª vez, 12 anos após deixar o cargo, Lula teve a vitória confirmada às 19h58 (MUDAR), com 98% das seções apuradas. Com as seções totalmente apuradas, o petista recebeu 50,8% e Bolsonaro, 49,1%.

Lula sucederá Bolsonaro após quatro anos do governo do candidato da extrema direita, e marca o retorno do PT à presidência, após o impeachment de Dilma Rousseff, em 2016, quando o vice Michel Temer (MDB) assumiu o cargo.

O novo presidente eleito se elege na disputa considerada mais acirrada desde a redemocratização. Manteve-se na dianteira nas pesquisas de intenção de voto e no resultado do 1º turno, e marcou a primeira vitória de um candidato concorrendo contra o presidente em exercício.

Trajetória

Lula nasceu em Garanhuns, a 230 km de Recife, mas foi morar em São Paulo ainda criança. Sem completar o ensino médio, fez um curso de tornearia mecânica em um Senai. Encontrou a política no período das Diretas Já, e, após perder 5 eleições, conseguiu se tornar presidente em 2002, e foi reeleito em 2006.

Em 2018, chegou a se candidatar à Presidência, mas teve a candidatura barrada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). A Operação Lava Jato o prendeu no mesmo ano. Depois que o STF considerou seu julgamento parcial, ficou livre para concorrer novamente.

Como candidato, Lula colocou como principais propostas a volta da política de aumento real do salário-mínimo, o fortalecimento de empresas estatais e o enfrentamento à pobreza e à fome, além da manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600.

Na economia, defende a mudança da política de preços da Petrobras, que hoje está ligada ao preço internacional do petróleo e gás. Também diz que pretende revogar o teto de gastos e revisar a reforma trabalhista.