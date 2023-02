Lula e ministros lamentam morte de Glória Maria: 'uma das maiores jornalistas da história'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) divulgou uma nota nas redes sociais lamentando a morte da jornalista Glória Maria, nesta quinta-feira (2). Ministros também divulgaram notas de pesar.

"Recebo com muita tristeza a notícia da morte de Glória Maria, uma das maiores jornalistas da história da nossa televisão. Glória foi repórter em momentos marcantes do Brasil e do mundo, entrevistou grandes nomes e deixou sua marca na memória de brasileiros e brasileiras", escreveu.

Anielle Franco, ministra de Igualdade Racial, falou sobre o legado:

"Acabamos de receber a notícia de que Glória Maria faleceu. Meus sentimentos à família. Quem é mulher negra sabe da importância de tê-la visto na televisão. Glória é considerada a primeira repórter negra da televisão e sempre será lembrada como sinônimo de competência."

O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida ressaltou a importância de Glória para o jornalismo;

"É com enorme tristeza que o Brasil recebe a notícia da morte da jornalista Glória Maria. Glória foi uma das maiores na sua profissão, mas para além disso, foi uma referência, especialmente para a população negra deste país. Que nossos ancestrais a recebam em festa, Glória".

O senador Jaques Wagner (PT) também se manifestou.