Lula encontra ministros e diz que reunião é 'o começo de verdade' do mandato

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, em reunião com ministros nesta sexta-feira, 10, que seu terceiro mandato iniciou-se no encontro desta manhã. De acordo com ele, o que foi feito até o momento foi uma preparação de governo.

"Essa reunião, eu diria, é quase que o começo de verdade do nosso mandato, é como se tivéssemos passado por uma preparação, ou seja, cada um montou seu ministério, dificuldade para alocar, muita dificuldade para indicar pessoas, pessoas demoraram mais é um mês e meio para montar ministério", declarou o chefe do Executivo, em fala inicial de abertura da reunião. "Este momento, é o momento em que começamos de verdade o campeonato."

Apesar de pontuar que o governo inicia-se neste momento, Lula ressaltou a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição. "Foi uma novidade na história política do Brasil, aprovar uma PEC antes de estar governando o País", comentou. Segundo ele, seu governo já fez mais viagens e realizou mais conversas que os governos anteriores.

Conforme mostra o Estadão/Broadcast, Lula se reúne nesta manhã com ministros ligados à infraestrutura e à área econômica para definir as prioridades para o primeiro ano do governo, levando em conta o orçamento.

O que o presidente buscará identificar no encontro é o quanto de fato dos recursos previstos para este ano estarão empenhados em obras e o quanto deve sobrar - e ser automaticamente destinado para o resultado primário. Assim, além de um leque do que terá para cobrar de seus ministros ao longo do ano, terá uma margem de economia que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, poderá levar em consideração.

No encontro da manhã desta sexta, Lula está sentado entre o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e Haddad.