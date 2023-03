Lula está 'ansioso e nervoso' com situação econômica, diz colunista

O presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva tem estado preocupado com a situação econômica do país. De acordo com o colunista Merval Pereira, do Globo, o petista está "ansioso e nervoso" porque não consegue deslanchar na parte econômica e acha que a culpa é dos juros.

A situação é alavancada pelas recentes intrigas entre Lula e o senador Sergio Moro, que estariam afetando o mercado. Na quarta (22), a Polícia Federal (PF) abriu uma operação contra uma quadrilha que pretendia atacar servidores públicos e autoridades, planejando homicídios e extorsão mediante sequestro em quatro Estados e no Distrito Federal.

Já na manhã desta quinta, o presidente Lula disse que “se for mais uma armação, Sergio Moro ficará mais desmascarado ainda”. A declaração não soou bem ao senador, que alegou que “se acontecer alguma coisa com a minha família, a responsabilidade está nas costas deste presidente da República”.