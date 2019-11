Lula estará em Salvador na próxima quinta-feira para reunião do PT, dizem aliados

Libertado depois de 580 dias preso em uma sala na PF de Curitiba, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve desembarcar em Salvador na próxima semana para a reunião da Executiva Nacional do PT, marcada para quinta-feita que vem. A informação foi antecipada na tarde de ontem à Satélite por parlamentares e líderes do partido. De acordo com as fontes, a vinda de Lula estava fora do roteiro, já que o encontro havia sido agendado há oito dias, antes que o Supremo derrubasse a prisão de condenados em segunda instância. Agora, afirmam, a presença do petista é dada como certa. Logo após a Justiça determinar a soltura do ex-presidente, a cúpula do PT começou a articular a participação dele no evento.

Sem destino

No entanto, a hipótese de Lula morar na Bahia ainda é tratada como mera especulação por cardeais petistas. Em entrevista ao site Brasil de Fato, no fim de outubro, ele revelou o desejo de trocar São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, por um estado do Nordeste.

Alistamento na tropa

O Diretório Estadual do DEM prepara para o início de dezembro a filiação em massa de prefeitos do interior interessados em entrar na legenda. Comandadas pelo deputado federal Paulo Azi, presidente do partido na Bahia, as negociações são travadas com políticos dos mais variados grupos, parte deles da base aliada ao governo Rui Costa (PT). Os nomes serão mantidos em sigilo até o fechamento dos acordos em aberto, o que só deverá ocorrer às vésperas da cerimônia oficial, mas a lista inclui, sobretudo, prefeitos de grandes e médias cidades.

Queda e ascenção

Apesar de manter a mais baixa avaliação entre os 20 maiores aeroportos do país na nova pesquisa trimestral realizada pelo Ministério da Infraestrutura de julho a setembro, o de Salvador deve deixar a lanterna em pouco tempo, prevê a Secretaria Nacional de Aviação Civil. Segundo estimativas do órgão, a capital crescerá bastante no ranking a partir dos próximos levantamentos, como resultado de investimentos do Grupo Vinci para modernizar o terminal e resolver queixas recorrentes de passageiros. Especialmente, falta de conforto na área de embarque e oferta reduzida de restaurantes, lanchonetes, lojas e serviços extras.

Pedra forte

Tombada pelo município e sagrada para religiões de matriz africana, a Pedra de Xangô abrigará um parque que será construído pela prefeitura na região do monumento, em Cajazeiras. “Já lançamos licitação para obras de urbanização e drenagem. Além de valorizar a pedra, o parque será mais um local de lazer”, disse o vice-prefeito Bruno Reis (DEM), secretário de Infraestrutura e Obras Públicas.

Saiu, entrou!

Coautor da denúncia que deu origem à Operação Injusta Causa, voltada a investigar venda de sentenças no Tribunal Regional do Trabalho (TRT), o desembargador Jéferson Muricy assumirá a vice-presidência da Corte no lugar de Graça Boness. Denunciada por ele, Graça e mais quatro desembargadores foram afastados do TRT pelo Conselho Nacional de Justiça.