Lula ganha violão de Chris Martin e convida Coldplay para show na Amazônia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve com Chris Martin, vocalista do Coldplay, na noite desta quinta-feira (23), no Rio de Janeiro, onde a banda inglesa encerrará a turnê que faz pelo país.

Representantes da ONG Global Citizen e a primeira-dama, Janja, também participaram do encontro, que ocorreu pouco antes do evento de assinatura do novo decreto da Lei Rouanet, realizado no Theatro Municipal com a presença da ministra da Cultura, Margareth Menezes.

Encontro com Chris Martin e representantes da ONG Global Citizen. Falamos sobre Meio Ambiente e proteção da Amazônia. Ganhei um violão e não uma pulseira.



????: @ricardostuckert pic.twitter.com/X751SmlkLD — Lula (@LulaOficial) March 23, 2023

“Hoje tivemos uma boa conversa com o amigo Chris Martin, do Coldplay, e com representantes da Global Citizen. Falamos sobre o combate à fome, sustentabilidade, meio ambiente, entre outros assuntos”, disse Lula.

“Convidamos a banda para fazer um show na Amazônia durante a COP25, que será sediada pelo Brasil. Será um importante momento para chamar ainda mais atenção para a questão climática”, revelou o presidente no Instagram.

A turnê "Music Of The Spheres" pelo Brasil já teve shows em São Paulo e Curitiba e segue, em reta final, para o Rio de Janeiro. Na capital carioca, a banda se apresenta nos dias 25, 26 e 28, no Estádio Nilton Santos Engenhão.

