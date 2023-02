Lula interrompe folga na Bahia e vai a SP para acompanhar tragédia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestou na noite deste domingo (19), em sua conta oficial na rede social Twitter, sobre os efeitos dos temporais deste fim de semana no litoral de São Paulo. Lula está passando o feriado de carnaval na Base Naval de Aratu, na Bahia, e disse que irá nesta segunda-feira (20) a São Paulo, "visitar a região e acompanhar os esforços de enfrentamento dessa tragédia".



"Conversei hoje com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, @waldezoficial, com o governador de São Paulo, @tarcisiogdf, e com o prefeito @prefeitoFA após as fortes chuvas no litoral de São Paulo, em especial na cidade de São Sebastião", escreveu o presidente.

Amanhã irei para São Paulo visitar a região e acompanhar os esforços de enfrentamento dessa tragédia. https://t.co/FSV8nz6lRP — Lula (@LulaOficial) February 19, 2023

"Todo o governo federal, através da @defesacivilbr e das Forças Armadas, está à disposição e atuando para ajudar no que for necessário e somar esforços ao governo de São Paulo e prefeituras no auxílio às vítimas", disse Lula."Vamos reunir todos os níveis de governo e, com a solidariedade da sociedade, atender feridos, buscar desaparecidos, restabelecer as rodovias, ligações de energia e telecomunicações na região. Meus sentimentos às famílias que perderam pessoas queridas nesta tragédia", acrescentou o presidente.