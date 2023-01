Lula para governadores: 'Precisamos garantir que a disseminação do ódio acabou'

O presidente Lula (PT) optou por um discurso conciliador em reunião com os 27 governadores, realizado no Palácio do Planalto nesta sexta-feira (27). A pauta de reunião contou com temas como a reforma tributária, obras prioritárias nos estados e o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Lula afirmou que que o poder público precisa garantir ao povo brasileiro que "a disseminação do ódio acabou". Este foi o segundo encontro entre o presidente e os gestores estaduais.

"Nós vamos mostrar ao povo brasileiro que o ódio acabou. Que o que aconteceu no dia 8 de janeiro não vai se repetir. Vamos recuperar a democracia nesse país, e a essencialidade da democracia é falar o que quer, desde que não obstrua o direito do outro falar. Por isso, eu falo que o Brasil vai voltar a normalidade", declarou. Segundo o presidente, não haverá distinção entre os gestores.

No discurso de abertura, transmitido pelas redes oficiais do governo, Lula afirmou que não haverá "veto" aos pedidos dos governos, e que as demandas estaduais serão analisadas pela União. Também marcaram presença no encontro o vice-presidente Geraldo Alckmin, além dos ministros e ministras que compõem o governo.

ICMS

A recomposição dos valores relativos à isenção das alíquotas de impostas que incidem sobre os estados foi a principal reivindicação dos gestores. Em junho do ano passado, o então presidente Jair Bolsonaro (PL) sancionou uma lei que criou um teto para a cobrança do tributo sobre itens como diesel, gasolina, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo.

Com a mudança, tais itens passaram a ser classificados como essenciais e indispensáveis, o que impede que os estados cobrem taxa superior à alíquota geral de ICMS, que varia de 17% a 18%, dependendo da localidade. Até então, alguns estados chegavam a cobrar uma alíquota de 30% nesses produtos.

"[...] A gente precisa ouvir os governadores, nós sabemos que cada governador tem as suas demandas locais, nós sabemos que os governadores querem discutir uma série de coisas que, muitas vezes, parece que nós não queremos discutir, mas nós temos que discutir, a questão do ICMS é uma coisa que está na cabeça de vocês desde que foi aprovado pelo Congresso Nacional e é uma coisa que nós vamos ter que discutir. Nós podemos acertar, nós podemos dizer que não pode, ou que pode, mas a gente não vai deixar de discutir nenhum assunto com vocês", disse Lula.