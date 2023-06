Lula participa de abertura da Bahia Farm Show em Luís Eduardo Magalhães

A solenidade de abertura da Bahia Farm Show 2023, maior feira agrícola e de negócios do Norte e Nordeste, será realizada na próxima terça-feira (6), às 9h30. A cerimônia que marca o início da 17ª edição do evento contará com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, governador do Estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues, ministros de Estado, secretários de governo e demais autoridades federais, estaduais, regionais, além de agricultores da região do Matopiba. O presidente da feira, Odacil Ranzi, recepciona os presentes ao lado do prefeito de Luís Eduardo Magalhães, cidade sede do evento, Júnior Marabá. A Bahia Farm Show se estende até o sábado, 10 de junho.

O evento será aberto ao público em geral, mas com acesso limitado respeitando a capacidade de lotação do espaço. A imprensa deverá estar previamente credenciada (link abaixo) para que os profissionais tenham acesso, a partir das 9h, ao local específico para o trabalho na cobertura. Após o término da solenidade, os portões do Complexo Bahia Farm Show ficarão abertos para a visitação do público com bilheteria gratuita até às 14h.

A programação da Bahia Farm Show continua, às 15h, no auditório da Aiba, com o tradicional fórum televisionado pelo Canal Rural, e que trará como tema principal “O sistema do plantio direto: potencialidades e desafios”. A programação no primeiro dia de evento segue com visitas, palestras e rodadas de negócios até as 20h.

Nesta edição algumas mudanças nos horários de funcionamento foram realizadas. Na quarta-feira (7) e quinta-feira (8), a abertura do parque será às 9h e se estenderá até as 20h. Já na sexta-feira (9), e sábado (10), o horário será das 9h às 19h.