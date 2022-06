Lula participará de celebrações do Dois de Julho em Salvador

O pré-candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, virá a Salvador para as celebrações do Dois de Julho, dia em que se comemora a Independência da Bahia.

A informação foi divulgada por Éden Valadares, presidente do partido no estado, em sua conta no Twitter. "A vinda de Lula ao Dois de Julho é carregada de importantes simbolismos", escreveu.

Além de Lula, o pré-candidato Ciro Gomes, do Partido Democrático Trabalhista (PDT) também confirmou vinda a Salvador na mesma data. Já o atual presidente, Jair Bolsonaro, que tenta reeleição, ainda não confirmou oficialmente se realizará uma motociata na capital baiana.