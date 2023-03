Lula reafirma compromisso de descobrir quem mandou matar Marielle Franco

Em data de comemoração dos cinco anos da morte da vereadora Marielle Franco (PSOL), o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, reforçou o compromisso de descobrir quem mandou matá-la. A homenagem foi prestada pelo presidente em reunião com ministros nesta terça-feira, 14, acompanhada de um minuto de silêncio.



Após o pedido, todos os ministros presentes se levantaram e prestaram a homenagem.



A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, irmã de Marielle, se emocionou com o ato e agradeceu Lula.



No Twitter, o presidente publicou: "Hoje, ao lado da companheira @aniellefranco, reforcei o compromisso já firmado pelo ministro @FlavioDino de somarmos todos os esforços para descobrirmos quem mandou matar Marielle Franco. #JustiçaPorMarielleEAnderson."