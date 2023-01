Lula recebe chanceler alemão e tem encontro com ministros nesta segunda-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva receberá o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, e vários ministros no Palácio do Planalto nesta segunda-feira (30). A agenda oficial tem início às 9h, com José Múcio (Defesa), Silvio Almeida (Direitos Humanos), Sônia Guajajara (Povos Indígenas) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais), além do comandante da Aeronáutica, brigadeiro Marcelo Kanitz Damasceno, e a futura presidente da Funai, a deputada federal Joenia Wapichana. A reunião ocorrerá um pouco mais de uma semana depois que Lula foi até Roraima para verificar pessoalmente a situação dos povos ianomâmis, que passam por problemas de saúde e desnutrição.

Às 11h, o presidente atenderá o ministro da Controladoria Geral da União (CGU), Vinícius Carvalho. Às 15h, a agenda é com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

No restante do dia, Lula dará atenção especial a Scholz. Está prevista uma cerimônia para a chegada do chanceler às 15h30, no Palácio do Planalto. Quinze minutos depois, os dois têm uma reunião bilateral e, às 18h, o encontro é ampliado com as delegações empresariais de Brasil e Alemanha.

Às 18h30, está prevista uma declaração à imprensa e, às 19h, haverá um jantar em homenagem ao chanceler no Palácio do Itamaraty.