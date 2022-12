Lula recebe Rui Costa em Brasília para discutir composição do governo

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebe o governador da Bahia, Rui Costa (PT), anunciado como futuro ministro da Casa Civil, para discutir o organograma do novo governo. A reunião ocorre no hotel em que Lula está hospedado, em Brasília, e foi marcada para as 17h.

O encontro já havia sido antecipado por Costa na sexta-feira, 9, quando seu nome foi anunciado por Lula para chefiar a Casa Civil Na ocasião, disse que o presidente eleito baterá o martelo sobre o organograma final do governo até este domingo à noite.

Na sexta, Lula anunciou as nomeações para os ministérios da Fazenda, Justiça, Casa Civil, Relações Exteriores e Defesa. Nos próximos dias, deve indicar mais integrantes do seu governo. Há expectativa de que sejam anunciados nomes de mulheres e pessoas negras após críticas sobre falta de representatividade nos primeiros cinco ministérios.