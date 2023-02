Lula: Rui Costa é responsável por tirar bolsonaristas infiltrados no governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta terça-feira (14), que o chefe da Casa Civil, Rui Costa, tem a responsabilidade de tirar os bolsonaristas infiltrados no governo. Lula disse que bolosonaristas estão escondidos na administração federal "às pencas".



"Nós estamos há apenas 40 dias no governo. A gente ainda nem conseguiu montar as equipes que a gente tem que montar porque nós temos que tirar bolsonarista que está lá escondido às pencas", declarou, no discurso em viagem oficial a Santo Amaro (BA), onde relançou o programa Minha Casa, Minha Vida.



O presidente afirmou que é Costa tem que assinar as medidas para "tirar aquela gente que está infiltrada" no governo.



"O Bozo foi se esconder nos Estados Unidos com medo de passar a posse, não teve coragem de me encarar de frente e passar a posse para o presidente, como uma pessoa normal faz", disse ainda Lula em seu discurso.