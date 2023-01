Lula vai ao velório de Pelé na Vila Belmiro nesta terça-feira (3)

O presidete Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai ao velório de Pelé na terça-feira (3), confirmou a assessoria do petista. A cerimônia acontece desde hoje, no estádio da Vila Belmiro, em Santos.

A expectativa é que Lula chegue ao local às 9h, uma hora antes do final previsto para a cerimônia.

Não há confirmação de que o vice-presidente Geraldo Alckmin vá acompanhar Lula. Na posse dos dois, ontem, no Congresso Nacional, houve uma homenagem póstuma a Pelé, que faleceu na quinta (29). Os presentes respeitaram um minuto de silência em respeito e lembrança ao Rei do Futebol.

Lula lamentou a morte de Pelé em uma mensagem postada nas redes sociais. "Poucos brasileiros levaram o nome do nosso país tão longe feito ele. Por mais diferente do português que fosse o idioma, os estrangeiros dos quatros cantos do planeta logo davam um jeito de pronunciar a palavra mágica: 'Pelé'", escreveu.

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi um dos presentes hoje no velório de Pelé. Ele disse que é um "pelezista" e afirmou que o ex-jogador era "a última lenda iva".

"Um momento muito triste, mas a gente também pode perceber o significado real desse símbolo e dessa lenda, que foi, que é e que continuará sendo o Pelé. Eu tive a oportunidade de conviver com ele, no governo Fernando Henrique Cardoso. Fizemos a Lei Pelé. E ele era de uma cordialidade, de uma simplicidade com todos", destacou.